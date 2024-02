Il Pierpaolo Principato trio omaggia il pianista francese Michael Petrucciani

Prezzo non disponibile

Penultimo appuntamento dell’edizione invernale della rassegna musicale dell’associazione 52nd Jazz che vede la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Si esibirà sul palco del Geena di Latina il Pierpaolo Principato trio che proporrà al pubblico un tributo a Michael Petrucciani, pianista francese fra i più apprezzati di tutti i tempi nella scena jazz.

Il trio, formato da Pierpaolo Principato al piano, Marco Siniscalco al basso e Alessandro Marzi alla batteria, vuole omaggiare la musica di Petrucciani, la bellezza e solarità del suo stile pianistico, la grande forza comunicativa delle sue composizioni che propongono un mix di swing, atmosfere brasiliane e gospel-funk.

Come è ormai consuetudine durante il concerto si potrà ammirare le mostre nate dalla collaborazione tra la 52nd Jazz e il MAD Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille, in questo caso le opere esposte sono quelle di Germana Bizio in una antologica che racchiude la produzione tra il 1979 e il 2011.

L’appuntamento

È per domenica 25 febbraio alle ore 17.45, per informazioni e prenotazioni e a disposizione il numero WhatsApp 350.1843609.