Pietro Ciancaglini in concerto a Latina

Musica internazionale e grandi interpreti questi gli ingredienti della rassegna musicale organizzata dalla 52nd Jazz con la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

A esibirsi domenica 21 gennaio il contrabbassista Pietro Ciancaglini affiancato dal pianista Pietro Lussu, dal batterista Armando Sciommeri, dal bassista Francesco Poetia e dalla cantante Chiara Orlando.

In occasione di questo concerto saranno eseguiti i brani del nuovo album di Ciancaglini “Consecutio”, prodotto da GleAM Records. Il contrabbassista romano ha compiuto un lungo lavoro di ricerca e introspezione che ha dato vita a numerosi brani originali, che confermano il suo raffinato approccio strumentale, compositivo e di arrangiamento, in particolare in questa ultima produzione, Ciancaglini ha sperimentato diverse sonorità timbriche e particolari combinazioni strumentali.

La sua particolarità è quella di assumere la doppia veste di contrabbassista e bassista elettrico, dove il basso elettrico viene adoperato simultaneamente come strumento d’accompagnamento e come strumento solista, per creare situazioni inedite e innovative, dai temi articolati su strutture armonico-ritmiche originali e non convenzionali, a momenti di spiccata melodia, ad altri di improvvisazione totale.

Pietro Ciancaglini, classe ‘75, sin da giovane si è distinto per il suo straordinario talento. Si è esibito su prestigiosi palcoscenici del mondo e ha suonato con grandi artisti italiani e internazionali tra i quali Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Paolo Fresu, Javier Girotto, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Antonio Farao, Flavio Boltro, Pietro Tonolo, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani, Nicola Stilo, Rita Marcotulli, Franco D’Andrea, Francesco Cafiso, Joe Lovano, Steve Grossmann, George Garzone, George Cables, Joe Chambers, Eliot Zigmund, Bill Smith, Lee Konitz, Gil Goldstein, Toninho Horta, Michele Hendricks, Joanne Brackeen, Mark Turner, Randy Brecker, Greg Osby, Bob Mintzer, Peter Bernstein, Alex Sipiagin, Nasheet Waits, David Kikoski, Ferenc Nemeth, Eric Alexander, Grant Stewart.

E? stato co-leader del gruppo High Five Quintet considerata la migliore formazione jazz degli ultimi anni e ribattezzati “i Beatles del jazz” e del trio LTC. Ha suonato inoltre con il cantante Mario Biondi e con il dj Nicola Conte, effettuando con loro diversi tour in Italia e all’estero.

Sono stati pubblicati a suo nome gli album “Italian Jazz graffiti”, “Reincarnation of a lovebird” e “Second Phase”. E? stato co-arrangiatore del pluripremiato album del cantante Mario Biondi “Handful of Soul” e arrangiatore dell’album del cantante Andrea Balducci “Bloom” oltre ad esserne stato esecutore delle musiche. Ha insegnato contrabbasso, basso elettrico e musica d’insieme in diversi conservatori italiani, e attualmente insegna al Conservatorio di Perugia.

Come è ormai consuetudine durante il concerto si potranno ammirare una mostra d’arte contemporanea a cura di Fabio D’Achille, questa volta in esposizione le opere di Alessandra Chicarella.

L’appuntamento

È per domenica 21 gennaio alle ore 18.00 al Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609.