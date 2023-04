PollineFest: a Sezze il teatro under 35

Torna una nuova edizione di Polline il festival dedicato al teatro emergente ideato da ideato da Alessandro Balestrieri della compagnia Matutateatro che dal 2016 è cresciuto tanto che nel 2021 è stato istituito il Premio PollineFest, concorso inserito nel network RisoNanze, rete nazionale per la diffusione e la tutela del teatro under30.

Dal 13 al 16 aprile nel cuore di Sezze si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium San Michele Arcangelo e quello di MAT Spazio Teatro le nuove leve del teatro contemporaneo che, come api impollinatrici, portano nuova vita alla scena italiana.

Ricco il programma degli spettacoli e degli eventi collaterali a ingresso gratuito come mostre, letture, incontri che in parte coincideranno con i festeggiamenti della Sagra del Carciofo di Sezze, domenica 16 aprile. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3286115020.

Il programma

Giovedì 13 aprile

Apre il festival lo spettacolo in concorso “Petra” di Lamantia e Beercock alle ore 21 presso l'Auditorium San Michele Arcangelo. Un Malucumminàtu – uno storpio – è ossessionato dal desiderio di “stracanciàre”: vorrebbe essere più eretto, più presentabile, più sano e piacevole alla vista. Ogni suo sforzo, però, viene sabotato da due voci che lo assillano: la Signora Ida e il Signor Lei. Il Malucumminàtu le tenta tutte: all’esercizio fisico al rito arcaico, passando per l’invenzione di Sante Moderne Personalizzate, fino a inseguire la processione carnascialesca di una folla con un asino in spalla. Ogni suo tentativo è spinto dal bisogno di un miracolo, che la Signora Ida e il Signor Lei continuano a fare abortire senza pietà. Petra è il paesino immaginario che ospita queste persone, che si aggirano per la nebbia e tra i vasti e solitari panorami dell’entroterra siciliano: vicoli, piazze e valli che Lamantia e Beercock hanno abitato dall’infanzia fino alla fine dell’adolescenza. Il “malucumminatu” nasce dallo storpio che abita ognuno di noi: quell’accumulo malmesso di desideri cui tanto tendiamo e che lasciamo appassire continuamente.

Venerdì 14 aprile

Alle ore 18 presso il MAT Spazio Teatro verrà inaugurata la mostra personale dell'artista Chiara Colasanti. Alle ore 20.30 presso l'Auditorium San Michele Arcangelo secondo spettacolo in concorso con “Il canto del bidone”, con Caterina Rosaia, Davide Sinigaglia e Tommaso Pistelli e la regia di Alice Sinigaglia. “Il canto del bidone” è una fiaba dimenticata in una discarica, una storia caduta a pezzi. È la storia della nascita e della crescita, dell’educazione e della diseducazione di una creatura che a tentoni evade dal buio e a cui la vita impone la luce del sole. Il Canto del Bidone è lo scarto di uno spettacolo che vuole rimanere tale e che dentro un gioco d'infanzia ha trovato un rifugio di fantasia e arredato una casa senza pareti.

Sabato 15 aprile

alle ore 18 al MAT Spazio Teatro Salvatore Rosella terrà un “Aperitivo Poetico”, mentre alle ore 20.30 presso l'Auditorium San Michele Arcangelo si terrà il terzo spettacolo in concorso “Assenza Sparsa” di Pan Domu Teatro con Luca Oldani. Siamo in sala d'attesa. Si aspetta, si fuma, si pensa. Le cose vanno insieme. Sempre. Si cerca una posizione comoda sulla sedia, la parola giusta, il modo migliore per salutare chi arriva. Chi sta lontano dalla porta (perché non vuole disturbare, non perché sia meno coinvolto) e chi vicino, pronto ad entrare. Siamo qui per un amico. Hanno dato per certa la morte cerebrale; le macchine lo stanno mantenendo in vita. Si attende. In questa impotente attesa, il dolore vuole essere chiamato per nome, vuole farsi prendere in giro, vuole farci scappare. Che poi, il dolore, non ci passa dal corridoio; sta solo in quella stanza, che è un reparto, e curioso, che questo reparto si chiami Rianimazione. Forse vuole essere rianimato, il dolore. E come si fa? Non sappiamo niente. Se ce ne andremo, quanto dobbiamo rimanere, perché dobbiamo rimanere. “Assenza Sparsa” è una storia fatta di proposte, di tentativi, a volte comici, grotteschi, assurdi, a volte concretamente ingenui, dubbiosi, disperati, di reagire al dolore.

Domenica 16 aprile

in contemporanea alla Sagra del Carciofo, domenica mattina dalle ore 11 alle ore 13, ogni 30 minuti, si terrà lo spettacolo in dialetto sezzese “Atto Unico”, ispirato a “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo. Il MAT Spazio Teatro ospiterà poi lo stand gastronomico dell'Istituto Alberghiero ISISS Pacifici e De Magistris (corso serale per adulti).

Alle ore 20.30 si terrà la premiazione finale di PollineFest 2023. A seguire festa di chiusura con DJ SET di Simone Leva & Alektron.

