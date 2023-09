Posedonia oceanica: una serie di eventi per fare omaggio al mare

In arrivo a Formai un evento che celebra il mare e sensibilizza l'opinione pubblica sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente organizzato dal Consorzio Turistico di Formia

"Posedonia Oceanica" è un'occasione straordinaria per celebrare la bellezza del nostro mare e promuovere la sua conservazione. Durante questa giornata speciale, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in una serie di attività emozionanti, educative e culturali legate al mare.



Le attività includono: spettacoli e intrattenimento con artisti locali che si esibiranno in spettacoli ispirati al mare, dalla musica al teatro; conferenze ed educazione ambientale: esperti marini terranno conferenze e workshop per sensibilizzare il pubblico sulla conservazione dei nostri mari; mostre d'arte e fotografia: opere d'arte e fotografie a tema marino saranno esposte per ispirare una connessione più profonda con il mare; iniziative di conservazione: saranno presentati progetti locali di protezione ambientale marina.

L'appuntamento

È per sabato 30 settembre a partire dalle 8.30 presso la spiaggia di Vincidio a Formia.