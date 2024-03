Riccardo Scamarcio ad Aprilia per presentare Race For Glory – Audi vs Lancia

Un appuntamento per gli appassionati di motori e di cinema e per i fan di Riccardo Scamarcio quello di domenica 17 marzo al Cinema Lux di Aprilia.

In occasione del primo fine settimana di uscita del film Race For Glory – Audi vs Lancia, nelle sale dal 14 marzo, il protagonista Riccardo Scamarcio e il regista Stefano Mordini saranno presenti alla proiezione delle ore 18.00 e saluteranno il pubblico.

Il film racconta lo storico rally del 1983 nel quale il team della Lancia e quello dell’Audi si sono scontrate duramente e grazie all’intervento del manager del team italiano Cesare Fiorio, l’auto partita in svantaggio ha saputo sbaragliare l’ipertecnologica tedesca.

Un film sportivo sulla lotta tra ingegno ed estro contro il calcolo e la freddezza in uno storico scontro tra Italia e Germania.

L’appuntamento

È dunque per domenica 17 marzo alle ore 18.00 al Cinema Lux.