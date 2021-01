Le opere di Rosy Losito in mostra per MAD alla Benacquista Assicurazioni

Proseguono purtroppo i tempi cupi per gli eventi culturali, sono ancora tante le prescrizioni che regolano le nostre vite e in particolare tutti i momenti di aggregazione restano ancora sospesi. Gli eventi on line continuano a sopperire parzialmente alla chiusura dei luoghi della cultura, ma per poter tornare a fruire arte dal vivo occorre trovare nuovi luoghi di esposizione, magari non convenzionali. Qui entra in gioco il MAD Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille che da sempre porta l’arte in luoghi pubblici non dedicati espressamente allo scopo con il progetto “2021 with Contemporary Art” presso la sede della Benacquista Assicurazioni di Latina, nato dalla collaborazione tra D’Achille e Massimiliano Benacquista.

Un artista per ogni mese dell’anno arricchirà gli spazi pubblici della Benacquista con l’esposizione delle proprie opere: si partirà con l’artista barese, pontina d’adozione, Rosy Losito.

Saranno in esposizione fino al 5 febbraio due serie di opere della propria collezione, quella decennale di acrilici su tela relativa alla poetica di “Indizi” (2008-2017) e quella più recente degli olii su poliestere di “Segno Riflesso” (2018-2020). L’allestimento è curato in collaborazione con BracchiArt.

L’evento avrà inoltre l’intento benefico di aiutare soggetti svantaggiati: il gruppo Benacquista acquisterà alcune delle opere esposte nel corso dell’anno e il ricavato andrà a finanziare dei progetti solidali.

Dopo Rosy Losito esporranno pressi gli uffici della Benacquista Assicurazioni anche: Alessandra Chicarella, Antonella Catini, Silvia Sofia Rosa, Cruciano Nasca, Maurizio Zazzarini, Gabriele Casale, Paola Acciarino, Fabrizio Gargano, Giovanna Patti, Monica Menchella e Piero Sanna.

La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.