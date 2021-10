A Rocca Massima la Sagra dei Marroni

Orario non disponibile

Con l’arrivo dell’autunno cambiano le abitudini ma il piacere di gustare prelibatezze tipiche della nostra terra non passa mai, lo sanno bene a Rocca Massima con la castagna che da ben 15 edizioni è protagonista della Sagra dei Marroni, organizzata dall’Associazione culturale La Castagna di Rocca Massima in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Seppur nel rispetto delle norme anti COVID-19, torna finalmente la sagra che permette di degustare le caldarroste e il vino, più altri piatti della tradizione e godere per due giorni di divertimenti semplici ma dalle antiche origini.

Tra esposizioni di macchine agricole e mezzi militari antichi, presentazioni di libri e mercatini, sabato 16 e domenica 17 ottobre Rocca Massima attende tutti i visitatori che amano le castagne e la buona cucina.

Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del green pass e rispettare le norme anti COVID-19 di distanziamento.

Il programma della Sagra dei Marroni

Sabato 16 ottobre

ore 16.00 Inizio festeggiamenti con caldarroste e Vino rosso

ore 16.30 Apertura mercatino per tutta lo durata della sagra

Esposizione Mezzi Militari da parte Associazione Storico Culturale The Factory 1944 Aprilia

ore 17.00 Esibizione Falconieri

ore 20.00 CENA :Rigatoni all’amatriciana-Salsiccia-Verdura-Acqua c Vino

Domenica 17 ottobre

ore 10.00 Raduno dei TRATTORI Raduno Automezzi Militari

ore 10.00 Partecipazione Rappresentanti Bianchina Club Pontinia

ore 10.00 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti delle Guerre ed ai Caduti da Covid. Con la partecipazione Associazione Carabinieri Rocca Massima Sez. Ezio Lucarelli.

ore 10.30 Accensione dei bracieri da parte del sindaco, cono la partecipazione degli Sbandieratori di Cori

ore 12.00 PRANZO Penne Tonno Olive Capocollo Verdura Acqua e Vino

ore 16.15 Presentazione del libro ’le ali dello verito"

ore 17.00 Spettacolo del Cavallo Equestre di Silvestrini Paolo

ore 20.00 CENA Rigatoni all'amatriciana-salsiccia-verdura-acqua e vino