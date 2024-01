Sagra del Canascione: la X edizione a San Felice Circeo

Torna un appuntamento ormai tradizionale dell’Epifania a San Felice Circeo: la Sagra del Canascione, giunta alla sua X edizione.

Il canascione è un piatto tipico della tradizione contadina del sud Italia, dove spesso viene preparato in occasione della Pasqua. Si tratta di una pietanza di recupero, ovvero una pizza a forma di mezzaluna ripiena di avanzi (infatti in Campania e Basilicata viene chiamato anche pizza chiena), principalmente verdure come broccoletti e salsiccia e poi cotta nel forno a legna.

Anche San Felice Circeo, con il supporto dell’Arsial e della Regione Lazio, celebra questa tipicità con una sagra che quest’anno è anticipata al 4 gennaio per via delle condizioni meteo avverse previste per il fine settimana della Befana.

In piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 11.00, si terrà un vero e proprio percorso alla scoperta di questo piatto della tradizione. I visitatori saranno accolti dai formai del paese in una degustazione gratuita non solo del canascione nella sua versione più classica ma anche ripieno dei prodotti tipici della nostra terra.

Il canascione, insignito anche del marchio De.Co., contribuisce alla promozione del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e questa sagra ne è una testimonianza.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 4 gennaio a San Felice a partire dalle ore 11.00.