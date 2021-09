Al Teatro Pistilli di Cori la rassegna Stanze

Prezzo non disponibile

Sarà inaugurata il 1 ottobre la rassegna Stanze ospitata dal Teatro Pistilli di Cori (nella foto tratta dal sito ufficiale del Comune).

Tutti i fine settimana da ottobre al 19 dicembre teatro, letteratura e cinema intratterranno il pubblico di tutte le età con appuntamenti dedicati, in una fitta programmazione ideata da MOBilitazioni Artistiche, da poco alla direzione del teatro. Il venerdì si parlerà di libri con gli incontri con gli autori, il sabato e la domenica saranno dedicati a cinema, teatro e musica. Non mancherà un omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario dalla sua morte.

Per partecipare è consigliata la prenotazione inviando un messaggio whatsapp per iscritto al numero 3285679035.

Il programma della rassegna

OTTOBRE 2021

Venerdì 1

ore 18.30 Presentazione del libro

“A proposito di Realismo Magico"

Incontro con l’autrice Giorgia Pellorca, modera Giulo Marcili

Sabato 2

ore 19.00 Il Cinema dei Piccoli

Serata cinematografica per bambini (5-10 anni)

Domenica 3

ore 18.00 SPETTACOLO

Improvvisazioni Dantesche

con Marianna Cozzuto e Rossano Evangelisti

Domenica 10

ore 17.00 Presentazione del libro

“Gioco di Maschere e altre poesie"

incontro con l'autrice Morena Virgini, modera Paolo Fantini, assessore alla cultura del Comune di Cori

Sabato 16

ore 21.00 SPETTACOLO

Serata in romanesco, per ridere e riflettere

con Davis Tagliaferro

Domenica 31

Ore 18.30 Cinema

Halloween al Cinema

NOVEMBRE 2021

Domenica 7

ore 17.00 Presentazione del libro

Mia Indimenticabile Consorte

Incontro con l'autore Massimo Porcelli modera Paolo Fantini, assessore alla cultura del Comune di Cori

Sabato 13

Ore 21.00 SPETTACOLO

Il Bolero come Terapia

di e con David Riondino e Claudio Farinone

Domenica 21

Ore 18.30 CINEMA

Cinema d’autore

DICEMBRE

Domenica 5

ore 17:00 Presentazione del libro

Le Ali della Libertà

Incontro con l’autrice Monica Manzini modera Paolo Fantini, assessore alla cultura del Comune di Cori

Sabato 11

ore 21.00 SPETTACOLO

Interno Camera di Paola Giglio

Regia Marcella Favilla

con Paola Giglio e Matteo Prosperi

Domenica 12

Ore 18.00 SPETTACOLO

Interno Camera di Paola Giglio

Regia Marcella Favilla

con Paola Giglio e Matteo Prosperi

Sabato 18

ore 21 00 SPETTACOLO

"Compagna MOBilitazioni Artistiche" Regia Marianna Cozzuto

Domenica 19

Ore 18.00 Cinema

Cinema d’Autore

