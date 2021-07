Tramonti di pietra: la rassegna teatrale sui Monti Lepini

Testi classici rivisti in chiave contemporanea nei luoghi più suggestivi dei centri storici dei Comuni Lepini questa l’idea di base di Tramonti di Pietra, rassegna teatrale ideata e promossa da MatutaTeatro in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Spettacoli al tramonto, classici intramontabili pieni di epica e personaggi indimenticabili proposti al pubblico con linguaggio moderno che strizza l’occhio al cinema, alla musica e ad altre arti, il tutto immerso in panorami mozzafiato.

Due spettacoli: Eneide. A sound Film e Antigone per dieci repliche in dieci Comuni. Si partirà da Segni il 20 luglio per poi spostarsi a Sermoneta, Cori, Roccagorga, Bassiano, Norma, Maenza, Gorga, Roccamassima, per concludere il prossimo 5 agosto in Piazza dei Caduti a Gavignano.

ENEIDE. A SOUND FILM nasce da un progetto di Titta Ceccano e Francesco Altilio per la regia di Julia Borretti. Come si legge da una nota degli organizzatori si tratta di “Un progetto che si muove tra epica classica, cinema, teatro e musica elettronica, nato dall’idea che l’epica sia il cinema prima del cinema: il sogno millenario dell’uomo di raccontare per immagini. “Eneide. A sound film” vuole tornare a leggere l’Eneide come un racconto per immagini senza utilizzarne, vuole fare cinema per le orecchie con il solo ausilio della voce e della musica elettronica, ampliando tutta la potenza di un racconto antico che rimane ad oggi l’unico poema del Lazio”.

ANTIGONE è ideato, interpretato e diretto da Julia Borretti e Titta Ceccano. Musiche dal vivo eseguite da Laura Fabriani e Francesco Ciccone. “Nessuna interpretazione può esaurire la ricchezza di significati della tragedia di Sofocle che porta in scena la storia di Antigone, la figlia di Edipo, la ribelle che agisce contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte – affermano gli organizzatori – La figura di Antigone ancora oggi non smette di sollevare le eterne questioni del conflitto tra Oikos e Stato, tra donne e uomini e tra giovani e vecchi”.

L’ingresso è gratuito ma fino a esaurimento posti, gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Il calendario degli spettacoli:

Martedì 20 luglio Ore 19:00

SEGNI Sagrato della Chiesa di San Pietro

ENEIDE. A Sound Film

Mercoledì 21 luglio Ore 19:00

SERMONETA Belvedere

ENEIDE. A Sound Film

Martedì 27 luglio Ore 19:00

CORI Chiostro di S. Oliva

ANTIGONE

Mercoledì 28 luglio Ore 19:00

ROCCAGORGA Piazzetta del Teatro

ANTIGONE

Venerdì 30 luglio Ore 19:00

BASSIANO Piazza della Torre

ANTIGONE

Sabato 31 luglio Ore 19:00

NORMA Piazza di Pietra

ENEIDE. A Sound Film

Lunedì 2 agosto Ore 18:30

MAENZA Loggia dei Mercanti

ENEIDE. A Sound Film

Martedì 3 agosto Ore 19:00

GORGA Piazza Vittorio Emanuele II

ENEIDE. A Sound Film

Mercoledì 4 agosto Ore 19:00

ROCCA MASSIMA Piazza Angelo Fabiani

ENEIDE. A Sound Film

Giovedì 5 agosto Ore 19:00

GAVIGNANO Piazza dei Caduti

ENEIDE. A Sound Film