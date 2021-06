A Norma la manifestazione benefica Un Ponte per la Palestina

"Un Ponte Per La Palestina" è una giornata di musica e solidarietà a sostegno del progetto Family Happiness della Onlus Un Ponte Per, attraverso il quale saranno raccolti fondi per donare un futuro migliore a due bambini.

Un evento che vedrà la partecipazione di musicisti straordinari come: Roma Nostra con Roxana Ene, Franco Pietropaoli, Daniele Coccia ed il Fisa come special guest Anna Mancini, Emilio Stella, Leonardo Angelucci, Canusia, Simone Sabatino e Marcello de Dominicis.

Una line up di prim'ordine degna delle grandi occasioni, arricchita dalle incursioni poetiche di Corrado Torri e dai racconti di vita consumata di Paolo Verdicchio: 5 ore di musica e parole.

La quota di partecipazione è di 20 euro, di cui 10 saranno destinati al progetto di sostegno a distanza Family Happiness e 10 per il pranzo così composto: un primo a scelta tra: pasta di Gragnano al pesto con pomodorini pachino - vegano/vegetariano- o pasta di Gragnano con cubi di prosciutto cotto, mozzarella mais e rughetta, un panino con hamburger di salciccia 110 gr, pomodoro, insalata, scamorza e maionese in alternativa hamburger di soia. Vino ed acqua

L'evento si svolgerà all' aperto, presso il Centro Ippico Tornado di Norma a partire dalle ore 13.00. Nel rispetto delle norme anti COVID-19 i posti saranno limitati e con tavoli assegnati. È obbligatoria la prenotazione, per informazioni è possibile contattare il numero 3801980205(Giulio).

L'appuntamento

È per domenica 18 luglio a partire dalle 13.00 presso Centro Ippico Tornado di Norma

