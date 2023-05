Il 2° weekend di maggio nelle aree archeologiche di Formia

La città di Formia, dalle antiche origini, custodisce dei veri e propri tesori ottimamente conservati che testimoniano usi e costumi delle genti che l’hanno abitata nei secoli. Per questo vale davvero la pena visitare alcuni luoghi che vengono degnamente valorizzati attraverso visite guidate organizzate dalla RTA Sinus Formianus.

Per questo secondo fine settimana di maggio ben quattro luoghi di grande interesse potranno essere visitati seguendo la guida di esperti di storia, architettura e storia dell’arte.

Il Cisternone Romano

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio si terranno una serie di visite guidate al Cisternone Romano di Formia, la cosiddetta Basilica sotterranea: una grandiosa testimonianza dell’ingegneria idraulica romana, il Cisternone, risalente al I secolo a.C., infatti convogliava le acque in tutta la città ed è ancora oggi in ottimo stato di conservazione. La visita guidata permetterà di vedere gli ambienti sotterranei: architetture stupefacenti, composte da importanti volte e spessi piloni, arricchite dai suoni dell’acqua che scorre e i giochi di luci e riflessi sulle alte pareti.

Orari delle visite guidate: ore 17.30, 18.15, 19.00, 19.45. Domenica anche la mattina: ore 10.30, 11.15 e 12.00.

Tomba di Cicerone

Importante mausoleo da poco riportato al suo antico splendore dove si potranno conoscere i fatti salienti della vita e il mistero della morte del celebre oratore romano che era solito passare molto del suo tempo a Formia e dove è morto il 7 dicembre del 43 a.C. Oltre a scoprire gli intrighi politici che hanno portato alla sua morte, saranno illustrate anche le caratteristiche architettoniche del mausoleo.

Orario delle visite guidate: domenica mattina ore 10, ore 11 e ore 12.

Area Archeologica di Caposele

Nella giornata di sabato 13 maggio si terranno delle visite guidate all’area archeologica di Caposele, un complesso residenziale di forma trapezoidale risalente al I secolo a.C. Una villa romana di cui rimangono diversi ambienti padronali e altri adibiti alla lavorazione dei prodotti del territorio. Rimangono inoltre resti di una grande vasca ornamentale e vari luoghi adibiti al riposo e allo svago posti nelle aree all’aperto della villa, tra questi non si può non annoverare il magnifico anfiteatro che ancora oggi ospita spettacoli dal vivo, e il porticciolo di Caposele.

Orari delle visite guidate: alle ore 15.00, 16.00 e 17.00

Torre di Mola

Nell’area di Caposele sarà possibile nel pomeriggio di sabato 13 maggio visitare anche la Torre di Mola, un bastione nato per scopi militari sul finire del 1200 per volere dell’ allora re di Napoli Carlo II d’Angiò. La torre alta ben 27 metri per un diametro di 15 metri era un avamposto che serviva a proteggere Gaeta, costruita su antiche terme romane, ancora visibili dal piano terra, divenne in un secondo tempo una prigione.

Orari delle visite guidate: alle ore 15.00, 16.00 e 17.00

L’appuntamento

È nel cuore di Formia da venerdì 12 a domenica 14 maggio. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite Whatsapp al numero 3495328280 indicando un cognome il numero di persone partecipanti, il sito che si vuole visitate, data e orario prescelti.