Primo week end del mese: visite guidate a Formia

Per il primo week end di giugno che è anche un fine settimana lungo grazie alla Festa della Repubblica, tornano le visite guidate in alcuni dei luoghi archeologici più suggestivi di Formia organizzate dalla RTA Sinus formianus.

Il Cisternone Romano

È una costruzione risalente al I secolo a.C. che serviva a convogliare le acque in tutta la città, una incredibile opera di ingegneria idraulica ancora ottimamente conservata. L’edificio è composto da un’architettura stupefacente che vede alternarsi enormi piloni che sorreggono grandi volte, su un pavimento d’acqua. Il Cisternone, soprannominato basilica sotterranea, diventa un luogo ancora più suggestivo grazie ai giochi di luci che si riflettono sulle alte pareti e il suono dell’acqua che fa da “colonna sonora” alla visita guidata. Il Cisternone sarà visitabile da venerdì 2 a domenica 4 giugno tutti i pomeriggi in vari turni: alle 17.30, 18.15, 19.00 e 19.45, la domenica anche di mattina alle 10.30, 11.15 e 12.00. Biglietto di ingresso per gli adulti è di 3.00 euro, per i ragazzi fino a 18 anni è gratuito.

La Tomba di Cicerone

È un mausoleo immerso nel verde da poco restaurato che vale una visita non solo per le interessanti caratteristiche architettoniche ma anche perché custodisce testimonianze di vita del celebre oratore che è morto proprio a Formia nel 43 a.C. durante la visita guidata si potranno scoprire i vari intrighi politici che hanno portato alla sua morte oltre che usi e costumi del suo tempo. La Tomba di Cicerone sarà visitabile domenica mattina alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00. Le visite alla Tomba di Cicerone rientrano nelle iniziative del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, pertanto l’ingresso sarà gratuito.

L’appuntamento

È dunque a Formia da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Per partecipare è preferibile prenotare al numero Whatsapp 349 5328280 specificando nome, luogo da visitare, numero di partecipanti, giorno e orario.