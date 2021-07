Visite guidate gratuite alla Torre di Mola a Formia

Tornano le visite guidate gratuite alla Torre di Mola organizzate dalla RTA Sinus Formianus. Le visite si svolgeranno ogni sabato dalle 18 alle 21 con entrate di piccoli gruppi ogni 15 minuti.

Grazie alle guide esperte si potranno conoscere le vicissitudini del torrione Torrione cilindrico alto ben 27 metri, con 15 metri di diametro esterno e mura iniziali alla base oltre 2 metri che si trovava al centro di una cinta muraria lunga 200 metri.

La Torre di Mola, che si compone di tre ambienti sovrapposti, custodisce una incredibile storia: voluta da Carlo II d’Angiò, re di Napoli, che la fece costruire nel 1289 per avere un piccolo avamposto a Mola per proteggere la vicina Gaeta. Si legge in una nota degli organizzatori che “Il Castello fu realizzato su una parte delle terme romane, visibili ancora oggi attraverso il pavimento in vetro trasparente del piano terra (parti del Calidarium e del Frigidarium e i canali di scorrimento delle acque calde e fredde).

Nel 1460 il re Ferrante I d’Aragona, concesse la Signoria del Castello di Mola a Nicola Caetani, nominandolo Consigliere di stato e con acquisizione del titolo di “Caetani di Castelmola”. Gli occupanti del Castello di Mola, godevano di un’autonomia amministrativa e gestivano un controllo daziario che durò fino al 1800. Agli inizi del 1800 con l’avvento dei Francesi e di Giuseppe Napoleone re di Napoli (Giuseppe Bonaparte) il diritto dei Caetani fu disconosciuto e il castello abbandonato. Nel 1880 l’ultimo erede, il Conte di Castelmola Onorato Xll, lo restaurò aggiungendovi il meraviglioso portale di marmo del sedicesimo secolo, di stile rinascimentale, proveniente da Gaeta. Di nuovo abbandonato fu distrutto nell’ultima guerra mondiale. Fu acquistato dalla Provincia che lo ha restaurato e nel 2012 lo ha donato alla Città di Formia”.

L’appuntamento

È per tutti i sabati di luglio dalle 18 alle 21 alla Torre di Mola a Formia. Per partecipare alle visite guidate, nel rispetto delle norme anti COVID-19, è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul portale Eventbrite. Per informazioni è possibile contattare il numero whatsapp 3470720049 e l’indirizzo email sinusformianus@gmail.com