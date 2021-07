Vivere Privernum: visite a tema e laboratori per i bambini al parco archeologico

Il parco archeologico Privernum organizza Vivere Privernum, una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini in programma per i mesi di luglio e agosto.

Il parco sarà aperto al pubblico tutti i fine settimana dalle 16 alle 20 con visite guidate ogni ora. Oltre al consueto orario di apertura saranno organizzate delle visite guidate tematiche per approfondire alcuni aspetti della vita degli antichi e per celebrare la Festa di Mezzagosto. Saranno inoltre organizzati dei laboratori per i bambini per imparare giocando e far avvicinare i più giovani all’archeologia e alla Storia.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme anti COVID-19, il biglietto d’ingresso è di 6 euro ed è comprensivo dell’ingresso e la visita guidata. I laboratori per bambini sono ad ingresso gratuito ma limitati ai 10 partecipanti, in caso di gruppi più numerosi saranno organizzati più turni. È comunque consigliabile prenotare chiamando dalle 10 alle 13 i numeri 0773912306 e 3472330723.

Il calendario degli appuntamenti:

Sabato 17 luglio h 18.00

laboratorio per famiglie Giochiamo con l’Archeologia: come si giocava nell’antica Privernum

Sabato 24 luglio h. 18.00

visita tematica I colori delle case

laboratorio Giochiamo con l’Archeologia: guardo, disegno, incollo, realizziamo un mosaico

Sabato 7 agosto h 18.00

laboratorio Giochiamo con l’Archeologia: erbe per curare e mangiare, realizziamo un erbario

Domenica 15 agosto h 18.00

Visita tematica Le ragioni di una continuità, dalla Madonna orante alla Madonna di Mezzagosto, la Cattedrale di Privernum

Venerdì 20 agosto Festa Grande a Mezzagosto

laboratori, giochi e visite speciali per conoscere la città antica

Sabato 28 agosto h 18.00

visita tematica Vivere in una domus

