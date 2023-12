We All Love Ennio Morricone: un concerto e un libro per omaggiare il Maestro

Luigi Caiola ritorna a Latina dopo poco più di 25 anni da quel lontano 23 aprile 1997 in cui la sua grande avventura con il Maestro Ennio Morricone ebbe inizio, partendo proprio da Latina. E dal piccolo ufficio di Via Nervi, a Latina, Luigi Caiola, insieme a un gruppo di concittadini, ideò e gestì l'avvio e lo sviluppo della concertista di Morricone, con circa 250 concerti in ogni parte del mondo, la produzione di 14 tra DVD e CD e la campagna triennale di supporto alla petizione per l'Oscar alla Carriera, ottenuto dal Maestro nel 2007.

Un lunga corsa che nei prossimi giorni Luigi ripercorrerà propria nella sua città, insieme con alcuni di coloro che ne furono protagonisti. Il 7 dicembre con inizio alle 18,00, si svolgerà presso l'Auditorium del Conservatorio di Musica “Ottorini Respighi” di Latina, un concerto del duo storico del Maestro Morricone: Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini, al violoncello.

Le esecuzioni musicali si accompagneranno al racconto di Luigi, ma anche di Gilda e Luca, della loro collaborazione con Morricone che ebbe inizio in occasione della registrazione dei 4 CD che compongono il cofanetto “Io, Ennio Morricone” prodotto da Luigi Caiola.

L'11 dicembre, presso il M.U.G. - Museo Giannini di Latina, alle ore 18,00, Luigi presenterà il suo libro “We all love Ennio Morricone” edito dalla casa editrice pontina DFG Lab, che porta il titolo di quello che è forse il più prestigioso CD prodotto da Luigi, con molti artisti internazionali, che racconta episodi, emozioni e ricordi della sua quasi ventennale collaborazione con il grande Maestro. Sempre a Latina, sarà presto allestito lo spettacolo “We all love Ennio Morricone” che vede alcuni dei musicisti storici di Morricone riproporre dal vivo i brani del CD con gli stessi originali arrangiamenti e le orchestrazioni appositamente scritte da Morricone per questo CD.