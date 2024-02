Zakynthos: ritmi del Mediterraneo al Geena di Latina

È ormai consueto l’appuntamento con il jazz la domenica pomeriggio grazie alla rassegna invernale della 52nd Jazz ospitata dal Geena di Latina.

Ad esibirsi domenica 18 febbraio alle ore 18.00 il chitarrista Francesco Bruno con il progetto Zakynthos.

Tutto parte dall’isola di Zante e la Grecia spazzate dai venti del Mediterraneo, i brani nati in seno a questo progetto presentano i ritmi caldi e incalzanti del mare nostrum e dell’America Latina senza dimenticare le contaminazioni con il jazz moderno.

Sul palco accanto a Francesco Bruno ci saranno: Andrea Colella al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria.

Francesco Bruno, chitarrista e compositore, e? attivo sulle scene Italiane sin dai primi anni Settanta, facendo parte di formazioni della scena jazz romana e partenopea ed esibendosi anche a fianco di leggende del jazz, quali il trombettista Don Cherry. Negli anni ’80 ha scritto brani di grande successo per la cantante Teresa De Sio, divenuti veri e propri evergreen. Nel marzo 2010 viene pubblicato dal gruppo l’Espresso - la Repubblica, il progetto multimediale di Francesco Bruno e Angela Terzani Staude “Le Parole Altre. Il lungo viaggio di Tiziano Terzani”, dedicato al grande scrittore Fiorentino. Lo spettacolo è stato replicato in molti prestigiosi teatri. Dal 2010 ad oggi, Francesco Bruno ha portato in scena i suoi progetti in Italia e all’estero in molti jazz festival. Ha ricevuto, inoltre, un grande successo di pubblico e di critica in Italia e all’estero con “Onirotree”, progetto nato dalla collaborazione con l’attrice e cantante Silvia Lorenzo, che partendo dalla riscoperta di antichi canti tradizionali, approda al linguaggio del jazz in un originale crossover stilistico. L’album e? stato pubblicato da AlfaMusic nel 2022.

Come sempre durante il concerto si potranno ammirare le opere in esposizione grazie alla collaborazione con il MAD Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille. Questa settimana è in corso la mostra Il Tempo Fiorito, personale di Germana Bizio.

L’appuntamento

È dunque al Geena di Latina domenica 18 febbraio alle ore 18.00. Per prenotare il proprio posto è a disposizione il numero Whatsapp 350 1843609.