Meteo Latina: caldo e temperature sopra i 30 gradi per il weekend. Le previsioni

Sarà un weekend all’insegna del sole e delle temperature bollenti. Come era stato già anticipato, il caldo africano, con temperature anche sopra i 30 gradi, è arrivato, anche a Latina e nella provincia di Latina. “L’estate ora farà sul serio, grazie all’anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia” aveva anticipato nei giorni scorsi meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Che fine settimana ci aspetta dunque? Caldo e afa caratterizzeranno anche il weekend pontino. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore che quotidianamente viene elaborato dal Ministero della Salute da maggio a settembre, quelle di sabato 19 e domenica 20 giugno a Latin saranno due giornate da bollino giallo, vale a dire il livello di 1 di pre-allerta che “indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”.

Latina, le previsioni per il il weekend del 19 e 20 giugno

Gli esperti di 3bmeteo.com per sabato 19 giugno prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata”; la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C; i “venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso”. Domenica 20 giugno, invece ci saranno “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano”. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C; “i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso”.