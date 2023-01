Meteo Latina: tornano le piogge, rischio rovesci e temporali. Scatta la nuova allerta

Prosegue la scia di maltempo nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Dopo il vento l’attenzione sale nelle prossime ore per le precipitazioni. E proprio per la pioggia è stata emanata in queste ore una nuova allerta meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che “dalla sera/notte di oggi, lunedì 16 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni, si legge ancora nel documento, “saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio, come si può vedere anche dalla tabella in basso.

Meteo Latina: le previsioni

Nello specifico, per quanto riguarda Latina, gli esperti di 3bmeteo.com prevedono per domani 17 gennaio “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio”; la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C mentre i "venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest". Per mercoledì 18 gennaio, invece si attende una giornata con “nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio”; la temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 8°C.