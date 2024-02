Meteo Latina, arriva il maltempo nel fine settimana. Allerta gialla per pioggia e forte vento

Come era stato preannunciato, dal fine settimana è previsto un cambiamento delle condizioni meteo, con vento e pioggia che interesseranno anche la provincia di Latina e il resto del Lazio. Un cambiamento repentino rispetto al bel tempo con temperature decisamente sopra la media stagionale che hanno caratterizzato fino a ora questo inverno.

E l’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla. Nello specifico, nell’avviso di condizioni meteo avverse si legge che dalla notte di oggi, venerdì 9 febbraio, e per le successive 24 - 36 ore, si prevedono sul Lazio “venti dai quadranti meridionali, da forti a burrasca” e mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dal mattino di domani, sabato 10 febbraio e per le successive 24 - 36 ore, si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni - si legge ancora - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per il vento e un'allerta gialla sia per criticità idrogeologica che per criticità idrogeologica per temporali valida su tutte le zone del Lazio, come si vede dalla tabella in basso. Inoltre, per le due zone F - Bacini costieri sud (che interessa la provincia di Latina) e G - Bacino del Liri è prevista anche una allerta gialla per criticità idraulica.