Meteo Latina, attenzione alta su pioggia e forte vento. Allerta gialla nel Lazio per la neve

Si mantiene alta l’attenzione sia nel territorio della provincia di Latina che nel resto del Lazio sul fronte maltempo. In queste ore osservati speciali restano le piogge e il forte vento mentre per la giornata di domani in alcune zone della regione sono attese anche importanti nevicate.

La Protezione Civile regionale, dopo quelli dei giorni scorsi, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio “il persistere di venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi” mentre dal mattino di domani, mercoledì 18 gennaio e per le successive 12-18 ore, anche “il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali”; i fenomeni, si legge nel documento, “saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Non solo, ma sempre secondo l’avviso della Protezione Civile, dalle prime ore di domani mercoledì 18 gennaio, e per le successive 12-18 ore, si prevedono "nevicate a quote superiori ai 600-800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati sulle zone

appenniniche".

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su alcune zone del Lazio (come si può vedere anche dalla tabella in basso): Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Prevista un’allerta gialla anche per il vento su tutte le zone del Lazio e una, sempre gialla, per la neve nelle zone Appenino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.