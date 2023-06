Meteo, luglio inizia con le piogge a Latina e in provincia. Allerta gialla nel Lazio

Peggiorano le condizioni meteo nel fine settimana. Precipitazioni, infatti, sono attese anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, nel primo weekend di luglio, così come era stato preannunciato dagli esperti.

Nelle scorse ore la Protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo gialla valida a partire dalle prime ore di domani, venerdì 30 giugno, in estensione nel corso della mattinata sul Lazio, specie nei settori centro- settentrionali, e per le successive 24-30 ore (foto in basso).

Nello specifico, secondo quanto riporta il documento, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Per quanto riguarda Latina, secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, le piogge dovrebbero concentrarsi nella serata di venerdì e nel corso della notte tra il 30 giugno e il primo luglio.