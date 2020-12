Meteo Latina, maltempo anche per l’Immacolata: allerta rossa per criticità idraulica in provincia

Sarà un giorno dell’Immacolata all’insegna del maltempo in provincia di Latina e nel Lazio. Per martedì 8 dicembre si prevedono ancora piogge, dopo quelle che hanno caratterizzato il fine settimana appena trascorso con danni e disagi soprattutto nella zona di Formia e Gaeta con il torrente Pontone che è straripato.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede sul Lazio “dalla tarda serata/notte di oggi, 7 dicembre, e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate abbondanti. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Il bollettino del Centro Funzionale della Regione Lazio prevede per l'8 dicembre un rischio di criticità “rosso” per il solo rischio idraulico nei bacini che interessano le province di Frosinone e Latina. "Tale codifica di colore 'rosso' - spiegano dalla Protezione Civile del Lazio - è dovuta alla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile con le condizioni di criticità del livello dei fiumi e torrenti conseguente alle precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 6 dicembre. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito del bollettino di criticità, ha inviato a tutti i Comuni e alle Prefetture una nota contenente le raccomandazioni operative da seguire e, in particolare, la necessità di una immediata azione di monitoraggio delle aree a rischio e di informazione alla popolazione più esposta. Tutti coloro che vivono in aree a rischio dovranno attentamente valutare la sicurezza della propria abitazione e prestare la massima e costante attenzione ai comunicati ufficiali delle Autorità di Protezione Civile".

Inoltre, il Centro Funzionale regionale ha valutato una allerta arancione per criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali su bacini di Roma, Aniene, Bacini costieri sud e Bacino del Liri. Sulle prime due zone di allerta è inoltre prevista una criticità idraulica arancione. Le tre criticità – idrogeologica, idrogeologica per temporali e idraulica - restano comunque gialle su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere e Appennino di Rieti. Infine è stato emesso un allertamento per vento con codice giallo su tutto il Lazio. "L’Agenzia Regionale di Protezione Civile – tramite la Sala Operativa che opera h24 - garantirà il proprio supporto alle amministrazioni locali attraverso le strutture operative del volontariato" (schema in basso).

Come riporta il sito 3bmeteo.com, a Latina nel giorno dell’Immacolata si prevedono “piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 87.4mm di pioggia”. “La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1811m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud”.