Meteo: ancora pioggia in provincia di Latina e nel Lazio. Nuova allerta gialla

Dopo la straordinaria ondata di maltempo della notte fra Ferragosto e il 16 agosto, con la forte tromba d’aria che ha colpito soprattutto la zona del litorale, anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, è previsto il ritorno della pioggia.

Nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta. Il documento riporta una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni - si legge ancora - saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali valida su tutte le zone di allerta del Lazio dalla serata di oggi, 18/ agosto, e per le successive 24-36 ore.

Meteo Latina: le previsioni

"Il Lazio e gran parte dell’Italia meridionale, nelle ultime 48 ore, sono state interessate da un’intensa ondata di caldo di matrice nord-africana che ha fatto impennare la colonnina di mercurio oltre i 35-37°C su diverse località, specie quelle del frusinate - siegano gli esperti di 3bmeteo.com -. La sensazione di caldo intenso è maggiormente accentuata a causa delle intense raffiche di libeccio e scirocco che stanno sferzando in queste ore prevalentemente i settori costieri e sub-costieri della Regione. Sono state registrate intensità fino a 50-60 km/h di libeccio, con condizioni di mare mosso o molto mosso, causando inoltre la cancellazione delle prove libere di nuoto dei campionati europei. Nelle prossime ore (in particolare nella notte di venerdì) ci attende la fase più acuta di questa breve ma intensa ondata di maltempo che sin dal mattino di oggi ha interessato le regioni settentrionali e la Toscana. Nella giornata di venerdì, infatti, sono attese precipitazioni sparse, localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale, specie tra viterbese, reatino e romano: nella notte un fronte perturbato raggiungerà la regione, interessando i settori del medio-alto Lazio. In questa fase potranno verificarsi i fenomeni più intensi dove non si escludono locali grandinate, accompagnate da intense raffiche di vento ( oltre 70-90 km/h). Nel pomeriggio, le piogge transiteranno verso sud-est interessando prevalentemente le provincie di Latina e Frosinone, anche se non è escluso qualche breve scroscio di pioggia nelle aree interne dei settori centrali della Regione. In serata netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni in esaurimento e prime schiarite a partire da nord-ovest".

Per quanto riguarda Latina, dichiarano i meteorologi entrando più nello specifico, sulla città sono "attese condizioni di maltempo, inizialmente tra la notte e il mattino di venerdì, con precipitazioni deboli e intermittenti. A seguire condizioni di variabilità con sole alternato brevi piovaschi. Migliora entro sera, con esaurimento dei fenomeni e nubi in graduale diminuzione. Weekend nel complesso stabile e soleggiato, con clima a tratti ancora ventoso e temperature in lieve rialzo, ma con valori non oltre i 32-33°C".