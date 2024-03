Pioggia e maltempo, poi sole e caldo in aumento: il meteo nella settimana che porta a Pasqua

Prima pioggia e maltempo, poi sole e caldo in aumento: queste le previsioni in provincia di Latina e nel resto del Lazio per la settimana che porta poi alle festività pasquali. Secondo quanto spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, “una vasta e dinamica depressione atlantica in approfondimento sull’Europa centro-occidentale piloterà due perturbazioni tra martedì e mercoledì che coinvolgeranno il Lazio con episodi di maltempo anche intenso”.

Per la giornata di oggi intanto la Protezione civile regionale ha emesso già un’allerta meteo valida su tutto il territorio del Lazio. Un peggioramento delle condizioni infatti è previsto dalla mattina di oggi, martedì 26 marzo, quando entra appunto in azione “la prima perturbazione, con piogge e rovesci anche intensi nel pomeriggio, ma in attenuazione entro sera a partire dalla costa. A brevissima distanza - aggiunge l’esperto - seguirà la seconda perturbazione, responsabile di un nuovo peggioramento già mercoledì mattina, con piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente di forte intensità, specie sulle province di Roma e Latina e soprattutto su quella di Frosinone, dove non sono esclusi alcuni nubifragi. Fenomeni un po' meno intensi interesseranno la provincia di Viterbo, ma su tutta la regione in serata si andrà verso una loro attenuazione ed esaurimento. Tornerà la neve sull’Appennino, a partire dai 1400m circa, in abbassamento entro sera fin verso i 1000m, quando i fenomeni tenderanno a cessare”.

Quella di giovedì 28 marzo sarà “una giornata variabile, con un teso flusso di correnti di Libeccio che addosseranno nubi e piovaschi alle zone interne, specie appenniniche, mentre si manterranno più asciutte le condizioni sulla costa. Da venerdì invece inizieranno a soffiare tese correnti di Scirocco che determineranno un miglioramento sulla nostra regione, con cielo che verrà soltanto offuscato da velature e stratificazioni alte e con temperature in aumento fino a Pasqua, quando le massime raggiungeranno i 23/24°C sulle zone interne”.

Una “possibile intensificazione dell’instabilità e calo delle temperature” è prevista nel corso di Pasquetta; una tendenza però, spiega il meteorologo, “ancora da confermare vista la distanza temporale.