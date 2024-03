Meteo Latina, torna il maltempo. Allerta gialla per la pioggia in tutto il Lazio

Dopo giornate con un clima decisamente gradevole, con sole e temperature che hanno raggiunto anche i 20°C, nella settimana che porta a Pasqua torna il maltempo. Gli esperti di 3bmeteo.com parlano di due “due perturbazioni che determineranno un deciso peggioramento sull'Italia già dalle prime ore di martedì a partire dalle zone occidentali, in rapida estensione al resto della penisola”.

La pioggia arriverà, anche se con intensità diversa, anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dal mattino di martedì 26 marzo e per le successive 12-18 ore.

Nel documento di condizioni meteo avverse, si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Il Centro Funzionale Regionale ha quindi effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida su tutte le zone di allerta del Lazio (come si vede dalla foto in basso).

Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nella giornata di martedì 26 marzo si prevedono a Latina “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite”. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C; i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest.