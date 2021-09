Meteo Latina: dopo il bel tempo, si cambia. Rischio piogge e calo termico

Un peggioramento previsto in particolare nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre; temperature massime in calo sin verso i 25°C

Dopo il bel tempo di questi ultimi giorni, il fine settimana inizia a Latina, come anche nel resto del Lazio, nel segno delle piogge. A fare le previsioni per il primo weekend di settembre sono gli esperti di 3bmeteo.com.

Nel corso della giornata di venerdì 3 settembre “assisteremo a un temporaneo cambio circolatorio che produrrà i maggiori effetti in termini di precipitazioni proprio a cavallo tra la sera di venerdì e la prima parte di sabato - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia -. Proprio in questa fase assisteremo all'arrivo di temporali marittimi in moto verso l'entroterra. Nottetempo, specie nelle zone costiere e sub-costiere, essi potranno assumere anche forte entità e risultare associati a grandine e colpi di vento. Nella prima parte di sabato ancora degli strascichi prevalentemente sui comparti centro-meridionali, mentre nel corso del pomeriggio nuova instabilità fiorirà sulle aree interne e appenniniche; temperature previste in generale calo. Domenica, ad ora, prevista in miglioramento. Considerato lo scarto temporale ancora elevato, consigliamo di restare aggiornati con le nostre previsioni”.

Per quanto riguarda la città di Latina, prosegue l’esperto, la giornata di venerdì 3 settembre sarà caratterizzata da “nuvolosità in progressivo aumento; al mattino non è escluso anche qualche rapido acquazzone prefrontale, ossia previsto prima del transito del vero e proprio fronte, cosa che avverrà tra tarda sera/notte e prima parte di sabato: proprio in questa fase ritroveremo rovesci e temporali anche forti, localmente accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Seconda parte di sabato, ad ora, prevista in progressivo miglioramento ma con temperature massime in calo sin verso i 25°C. La domenica dovrebbe trascorrere prevalentemente stabile, con cieli parzialmente nuvolosi e massime in nuova ascesa”.