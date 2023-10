Governo, Calandrini alla festa di FdI al Brancaccio: “Un anno di duro lavoro e sfide vinte”

C’era anche una folta delegazione di militanti e amministratori della provincia di Latina alla fasta che c’è stata oggi, 22 ottobre, al teatro Brancaccio di Roma a un anno dalla nascita del Governo guidato da Giorgia Meloni. "L'Italia vincente - Un anno di risultati” è il titolo della kermesse organizzata da Fratelli d’Italia.

La delegazione pontina a Roma era guidata dal senatore di FdI e presidente della commissione Bilancio, Nicola Calandrini. “Una mattinata - ha detto Calandrini - per ripercorrere questo primo anno di Governo Meloni. Un anno complesso, in cui sono state vinte tante sfide e si sono gettate le basi per un'Italia nuova, quella promessa agli Italiani. Una Nazione moderna, con radici ben salde e in grado di guardare al futuro.

Da domani si torna al lavoro - ha aggiunto poi il senatore di Latina -: ci aspetta una settimana importante, con la commissione che mi onoro di presiedere impegnata nell'esame del decreto legge Anticipi, a cui seguirà la discussione sulla Legge di Bilancio. Una manovra seria, concreta che, nonostante le poche risorse a disposizione mette in campo soluzioni importanti che sosterranno i redditi medio bassi, le famiglie e getta le basi per una completa e strutturale riforma del sistema fiscale"

Alla manifestazione ha preso parte anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano. “Un anno da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio. Un anno di risultati, un anno in cui la nuova strada è stata tracciata per il rilancio del nostro Paese, un anno di un’Italia vincente con il governo Meloni - ha commentato la prima cittadina del capoluogo -. Non potevamo non esserci”