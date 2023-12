Sanità, via libera a 29 assunzioni nella Asl pontina e a 34 stabilizzazioni

Adeguamento alla normativa antincendio dei presidi sanitari del Lazio utilizzando le risorse statali del Piano di investimenti in edilizia sanitaria. E poi altre risorse umane tra nuove assunzioni e stabilizzazioni. La Regione Lazio autorizza complessivamente 1.200 assunzioni nella sanità del Lazio, di cui 500 a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la Asl di Latina le nuove assunzioni autorizzate sono 29 nuove assunzioni, a cui si aggiungono 34 stabilizzazioni di personale già in servizio e tre assunzioni a tempo determinato, per un totale di 66 unità. Fra queste ci sono medici di Igiene sanitaria, di Pneumologia e Chirurgia generale, ma anche dirigenti farmacisti, dirigenti biologi e sei dirigenti psicologi, ostetriche, fisioterapisti, assistenti sanitari e assistenti sociali, educatori professionali, tecnici della prevenzione e 15 assistenti amministrativi.

Via libera inoltre all'internalizzazione di 12 ambulanze infermieristiche entro il primo semestre del 2024, I 12 mezzi dell'Ares 118 consentiranno l'apertura di sette nuove postazioni nel Lazio, tre delle quali andranno ad Aprilia, Terracina e Fondi.