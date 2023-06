E’ stata accolta con soddisfazione dai sindacati la notizia delle nuove assunzioni dei giorni scorsi in Comune Latina. Anche se c’è la consapevolezza che il numero dei nuovi dipendenti entrati in servizio lunedì 26 giugno in piazza del Popolo, nove, sia solo una goccia nel mare e che quello dell’implementazione del personale è un tema delicato quanto mai impellente per il funzionamento della macchina amministrativa.

“Abbiamo appreso, con soddisfazione, che l'Ente sta facendo assunzioni, seppur riferite al 2022, scorrendo le proprie graduatorie - ha commentato Raffaele Paciocca, segretario Cisl Fp Latina -. Ovviamente si parla di numeri ancora molto bassi, insufficienti per riportare in equilibrio il rapporto tra residenti (circa 127mila) e numero di dipendenti in servizio (462). Ma il segnale deve essere indicativo di una discontinuità e di una ripresa di forte investimento sul reclutamento di dipendenti pubblici. La città deve affrontare le sfide delle transizioni digitali, ambientali e generazionali e per farlo ha bisogno di un ingente numero di assunzioni”.

Dei nove dipendenti, cinque sono stati assegnati al servizio Entrate, due al servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione, uno all’ufficio Uma, e uno alla biblioteca comunale. “Una scelta condivisibile quella di destinare i neoassunti all'ufficio Entrate, in modo da potenziare l'afflusso ed il drenaggio di risorse economiche che possano garantire la sostenibilità finanziaria per altre assunzioni” commenta ancora il sindacalista che ha annunciato per domani, giovedì 29 giugno, “un confronto sulla Progettualità dell'Ente, con la presentazione di piani di lavoro della Polizia Locale, del settore Matrimoni, Condono edilizio, legnet per la inclusione sociale e la presentazione del progetto intersettoriale del recupero tributi locali”.

“Si tratta di obiettivi su cui l'Ente intende raggiungere livelli di produttività superiori allo standard coinvolgendo il personale e basandosi sul plusvalore del suo contributo. Ovviamente come Cisl Fp di Latina - aggiunge ancora Paciocca - offriamo una seria collaborazione per arrivare a sbloccare il maggior numero di assunzioni, sfruttando anche i contributi che lo Stato offre per alcune figure specialistiche come gli assistenti sociali. Abbiamo, ancora valide, graduatorie da Istruttori direttivi contabili, da Istruttori amministrativi, e dobbiamo agire presto affinché amministrazioni centrali, come Agenzie o Ministeri, non assorbano gli idonei delle graduatorie di Latina. C è un tema di scarsa attrattività del lavoro pubblico per la carente opportunità di carriera e per le retribuzioni tra le più basse di Europa che affligge gli Enti locali” conclude poi il sindacalista.