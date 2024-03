Capitale della Cultura, il centrodestra risponde alle critiche. Calandrini: “Risultato storico per Latina”

“Risultato storico per Latina. Una base solida in vista del Centenario”: con queste parole il senatore pontino di Fratelli d’Italia, e coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Nicola Calandrini ha commentato l’esito finale e la proclamazione della Capitale della Cultura per l’anno 2026, che è L’Aquila.

Il capoluogo pontino, come è risaputo, è riuscito a entrare nella lista delle 10 finaliste con il suo progetto “Latina, bonum facere” ma non è riuscita a realizzare il sogno cullato per mesi di essere proclamata la città vincitrice. All’indomani della cerimonia che si è tenuta al Ministero della Cultura nella mattinata di giovedì 14 marzo non sono comunque mancate le polemiche e le critiche all’amministrazione soprattutto da parte dell’opposizione che considera quella di Latina una “sconfitta prevedibile, quasi scontata” parlando anche di un “progetto approssimativo, privo di visione e non inclusivo"

Non è dello stesso avviso Fratelli d’Italia che è intervenuta in queste ore con il suo portavoce provinciale, il senatore Calandrini. ”È innegabile che il risultato ottenuto da Latina nel percorso che ha portato a nominare la Capitale della Cultura 2026 sia grandioso - ha detto -. Per la prima volta nella storia della città, Latina ha partecipato al concorso ed è stata selezionata tra le prime dieci città su 26 partecipanti. Un risultato di cui andare fieri, che è autolesionistico e ingenuo criticare. Una base di partenza importante che permetterà a Latina di ripresentare la propria candidatura forte di un progetto consolidato e che praticamente è stato realizzato a costo zero”.

Ma il senatore di FdI guarda anche al futuro e considera il risultato ottenuto da Latina con la candidatura a capitale della Cultura 2026 “solo l'inizio di una progettualità complessa e ben costruita che ci porterà all'importante ricorrenza del 2032, che vedrà il capoluogo festeggiare i suoi primi cento anni di storia. Un traguardo a cui Latina arriva forte di una ribalta nazionale che mancava da tempo"