Capitale della Cultura 2026, il giorno della proclamazione: oggi il nome della città vincitrice

Ci siamo, oggi è il giorno della proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2026. Un titolo prestigioso a cui ambiscono Gaeta e Latina, con quella pontina che è stata l’unica provincia in tutta Italia ad avere due città entrate nella lista delle 10 finaliste.

La cerimonia è in programma alle 11 a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura dove verrà reso noto il nome della città che sarà Capitale italiana della Cultura 2026. E’ prevista la presenza anche del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e della giuria presieduta da Davide Maria Desario.

Cresce dunque l’attesa a Gaeta e Latina che ambiscono al prestigioso titolo dopo le audizioni dello scorso 4 marzo durante le quali le 10 finaliste hanno potuto illustrare davanti alla commissione i loro progetti. Nella città del Golfo c’è un clima di grande speranza figlio anche di una forte consapevolezza, quella che deriva da un’audizione per la presentazione del progetto “Blu, il clima della cultura” che ha convinto. Nei giorni scorsi sono stati tanti i messaggi e le attestazioni di stima pervenuti al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, indiscusso protagonista di un’ottima presentazione del dossier.

Anche l’amministrazione di Latina culla il sogno di essere proclamata Capitale della Cultura per l’anno 2026 e nei giorni scorsi ha raccolto grandi consensi per il progetto “Latina, bonum facere” e ha ricevuto il sostegno di personalità autorevoli e provenienti dal mondo accademico. Questa mattina la delegazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano e composta anche dall’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio e dalla direttrice del progetto Daniela Cavallo sarà al Ministero della Cultura per la cerimonia di proclamazione della città vincitrice.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Ministero al seguente link https://youtube.com/live/g0PdT0OckPc?feature=share. Queste le 10 città finaliste e i rispettivi progetti:

- Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco dentro. Margine al centro”

- Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”

- Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della cultura”

- L’Aquila, “L’Aquila. Città Multiverso”

- Latina, “Latina bonum facere”

- Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”

- Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”

- Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”

- Treviso, “I sensi della Cultura”

- Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia”.