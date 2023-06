Dall’avanzo di amministrazione un “tesoretto” da 1.233.904 euro da destinare alla viabilità

Un “tesoretto” da 1.233.904 euro per la manutenzione delle strade di Cisterna. E' quello che è emerso nell’ultimo Consiglio comunale con l’approvazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Il Comune ha infatti individuato, recuperato un consistente avanzo di amministrazione destinandolo prevalentemente a interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità.

In particolare sono stati destinati 653.594,81 euro al rifacimento del manto stradale di via Provinciale per Latina (località Cerciabella) fino al tratto d’ingresso nel centro urbano lungo Corso della Repubblica; mentre 145.000,00 euro sono stati assegnati per interventi di messa in sicurezza del muro di contenimento in via Porta Agrippina, da tempo danneggiato e transennato con il restringimento della carreggiata stradale. Anche il rifacimento di via Prampolini finalmente ha trovato il suo finanziamento pari a 204.079,00 euro, mentre altri 61.109,06 euro sono destinati al 2° stralcio di via Toti.

Come da impegni assunti con l’Anas e la Prefettura, al fine di facilitare e accelerare i tempi per la sua realizzazione, 80.000,00 euro sono stati riservati all’affidamento del servizio tecnico di progettazione della rotatoria di via Ninfina nell’intersezione con la via Appia al km.57+670. Completa il budget l’importo di 90.000 euro per il restauro e ripulitura della fontana Biondi.

"L’analisi degli avanzi vincolati e destinati del bilancio comunale – commentano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Bilancio, Maria Innamorato – ha permesso di operare importanti interventi di investimento, necessari principalmente sulle strade che con le risorse di bilancio non si sarebbero potute realizzare. Esprimiamo piena soddisfazione per il lavoro svolto in collaborazione con gli uffici finanziari e con l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Andrea Santilli che ha individuato prontamente le priorità di intervento sulle quali agire. Finalmente Via Prampolini, l’ingresso a Cisterna dalla via Provinciale fino a Corso della Repubblica, il restauro della Fontana Biondi, uno dei simboli della città, ritroveranno il loro decoro".