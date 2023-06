Enzo De Amicis è il capogruppo della lista Matilde Celentano Sindaco in Consiglio comunale

Sarà Enzo De Amicis il capogruppo della lista Matilde Celentano Sindaco in Consiglio comaunle a Latina. Questo quanto deciso nel corso di una prima riunione degli eletti della civica che si è tenuta nella mattinata di oggi e in vista del Consiglio comunale d’insediamento in calendario mercoledì 14 giugno alle 9.30.

La lista che porta il nome della neo eletta prima cittadina, nella quale sono confluiti anche Fare Latina e Rinascimento Sgarbi, alle ultime amministrative ha ottenuto il 15,06% delle preferenze, attestandosi come seconda forza politica della città. Un importante risultato che ha portato a cinque consiglieri comunali eletti e due assessori in Giunta: Annalisa Muzio in quota agli eletti, con delega all’Urbanistica e ai Borghi, e l’esterna Ada Nasti, componente tecnico con delega al Bilancio.

Alla riunione di questa mattina hanno preso parte i consiglieri Enzo De Amicis, Claudio Di Matteo, Francesca Pagano ed Emiliano Licata, l’assessora Annalisa Muzio e Alessandro Porzi, primo dei non eletti che entrerà in Consiglio mercoledì per surroga, in conseguenza proprio alle dimissioni di Muzio necessarie per l’ingresso nell’esecutivo della sindaca Matilde Celentano. La seduta si è aperta alla presenza della prima cittadina, intervenuta brevemente per un saluto e per rivolgere al suo gruppo l’augurio di un proseguimento di buon lavoro nella nascente consiliatura.

Nel corso della riunione è stato quindi nominato De Amcis come capogruppo in Consiglio e Francesca Pagano come vice. De Amicis era entrato nella civica di Celentano proprio alla vigilia della presentazione delle liste ad aprile, un mese prima del voto per le amministrative, e dopo aver lasciato, non senza una coda polemica, il Partito Democratico. “Sono rimasto piacevolmente colpito – ha dichiarato poco dopo la designazione di capogruppo – della fiducia ricevuta questa mattina. Fiducia che cercherò di onorare nel migliore dei modi, mettendo a disposizione del gruppo la mia esperienza maturata in aula e la memoria storica dei fatti amministrativi della città di Latina. E’ molto bello lavorare all’interno di questo gruppo, nato da poco ma che ha già mostrato profonda maturità - ha aggiunto De Amicis -. Ci siamo dati delle regole rispetto alle future proposte politiche, in vari ambiti come ad esempio quello della gestione del territorio, improntate alla trasparenza e alla partecipazione civica. Alla riunione di oggi ci siamo anche fatti un’idea di quella che potrebbe essere la nostra presenza all’interno delle commissioni consiliari. Porteremo la nostra proposta di schema sul tavolo della coalizione di maggioranza”.

“Sono molto contenta della nomina di vice capogruppo – ha commentato Pagano a margine della riunione -. Sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare e di dare attivamente il mio contributo. Mi impegnerò con la passione e dedizione che mi contraddistinguono, in questo percorso volto a migliorare la nostra città”.