“Gli edifici di fondazione di Latina siano dichiarati siti Patrimonio Mondiale Unesco”

"Gli edifici di fondazione di Latina siano siti Patrimonio dell’Unesco”. Questa la nuova battaglia della deputata pontina della Lega Giovanna Miele dopo che nei giorni scorsi grazie a un suo emendamento in commissione Cultura alla Camera il teatro D’Annunzio è stato dichiarato monumento nazionale.

Con una risoluzione presentata sempre in commissione Cultura, di cui è membro componente, Miele ha “chiesto un impegno del Governo affinché gli edifici di fondazione del comune di Latina siano dichiarati siti del Patrimonio Mondiale Unesco.

Un risultato che - ha commentato la deputata pontina - auspico per la nostra città, con cui verrebbe riconosciuto il valore eccezionale di questi luoghi che, a nostro avviso, vanno tutelati e valorizzati ancora di più. Non solo per agevolarne un maggior interessamento sul piano artistico e storico, ma anche per favorire una maggiore visibilità a livello internazionale, offrendo una maggiore spinta alla capacità attrattiva a livello turistico della nostra Latina” ha poi concluso Giovanna Miele.

“L'inserimento degli edifici di fondazione di Latina nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità Unesco - si legge nella risoluzione - porterebbe ad una maggiore attenzione per il suo valore artistico e storico agevolandone la valorizzazione e la protezione; entrare all'interno di un circuito riconosciuto a livello internazionale consentirebbe una straordinaria visibilità al sito, sviluppando una maggiore capacità attrattiva a livello turistico; tale riconoscimento per la città di Latina potrebbe costituire il primo tassello per il riconoscimento del prezioso percorso delle città di fondazione”.