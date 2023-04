Elezioni a Latina, la coalizione di Coletta: “La città resta una preda per il centrodestra”

Entra subito nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di maggio a Latina. Nella giornata di ieri è stata chiusa la fese della presentazione delle liste ed è stato definito il quadro di queste consultazioni nel capoluogo pontino: subito una sfida a due tra Matilde Celentano, la candidata della coalizione di centrodestra, e Damiano Coletta sostenuto invece dalla coalizione di centrosinistra.

Ed è proprio la compagine progressista che appoggia l’ex primo cittadino a intervenire nel pomeriggio di oggi con una nota rivolgendosi direttamente agli “avversari”. “Entra prepotente anche in questa campagna elettorale un cavallo di battaglia del centrodestra: ‘Ci riprenderemo la città’ ha dichiarato ieri la candidata sindaco Celentano a nome di tutta la coalizione - si legge nella nota a firma di Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 -. Una frase simbolo di quella concezione della politica che ci allarma perché considera le città terra di conquista. Le parole contano, non sono mai casuali. In questo caso raccontano che la considerazione di Latina non è mai cambiata negli anni: la città resta per il centrodestra una preda. E la campagna elettorale la prova di forza per conquistarla. Affermazioni come questa mortificano i cittadini e perpetuano una visione della politica che non è più possibile accettare”.

“Oggi - conclude la coalizione che sostiene Coletta - ribadiamo dunque con forza che una città non è mai preda, non è terra da conquistare. E chi la governa deve averne cura, senza altro interesse al di fuori del bene comune. La visione che proponiamo, come coalizione che condivide comuni valori, è tutt’altra e si basa sulla politica partecipativa, sulla trasparenza, sulla lotta alle disuguaglianze.