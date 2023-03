Elezioni comunali a Latina, da Europa Verde appoggio a Coletta nelle primarie per il candidato sindaco

Europa Verde ufficializza il proprio sostegno a Damiano Coletta nelle primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni comunali di Latina del 14 e 15 maggio. Il circolo locale attraverso una nota ha definito la propria posizione specificando anche di voler appoggiare in ogni caso il candidato che verrà scelto con il voto del 2 aprile.

“Il circolo di Europa Verde di Latina ha da sempre sostenuto con forza il proprio favore alla creazione di un'ampia coalizione progressista per le elezioni comunali di Latina del 14 e 15 maggio, in tutti gli incontri con le altre forze politiche a cui ha partecipato” e “aderisce quindi alla coalizione progressista che sceglierà la candidata o il candidato alla carica di sindaca/sindaco nelle elezioni primarie, proposte e formalmente delineate da Latina Bene Comune, Partito Democratico e Latina 2032 nel relativo regolamento e che si terranno domenica 2 aprile”.

Con la nota viene quindi annunciato l’”appoggio a Damiano Coletta nelle elezioni primarie”, ma anche il sostegno “in ogni caso” nei confronti della candidata o del candidato “che prevarrà nella volontà degli elettori nelle stesse elezioni primarie”.

Europa Verde sottolinea anche di ritenere essenziale, allo stesso tempo, “un percorso comune di elaborazione delle linee programmatiche per la coalizione”.