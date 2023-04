Elezioni a Latina, Di Cocco alla coalizione di Coletta: “Si confrontino sui reali problemi”

“E’ ripartita puntuale la macchina per gettare fango sulla coalizione di centrodestra e oggi sulla sua candidata Matilde Celentano Sindaco”: interviene così Gianluca Di Cocco, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, che replica alla coalizione di centrosinistra che ha accusato Celentano di utilizzare “parole pericolose”.

“Durante la presentazione della sede elettorale Casa Latina in corso della Repubblica la mia amica e candida a sindaco, Matilde Celentano ha usato il termine ‘riprendersi’ la città, intendendo con questo di voler riportare la coalizione e un sindaco espressione del centrodestra, alla guida del capoluogo pontino. Per Latina Bene Comune, Pd, Per Latina 2032 e M5S, ossia la coalizione che sostiene Coletta, saremmo però davanti a parole pericolose, che nascondono la volontà di fare della nostra città una cosa nostra.

Voglio rammentare a tutti e non aggiungo altro, che tale frase ‘riprendersi la città’ è un modo di dire, che appartiene a tutti e che viene utilizzato in maniera trasversale, come è facile verificare in altri contesti elettorali e in altre città.

Confrontiamoci e scontriamoci sugli argomenti che hanno portato Latina alla situazione attuale, piuttosto. Tutto il resto sono tentativi (inutili) per distogliere l’attenzione sulla disastrosa amministrazione targata LBC che ha messo in ginocchio la nostra amata Latina”.