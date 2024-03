Provinciali, Stefanelli chiama i consiglieri eletti: “Lavorare senza preclusioni di parte”

All’indomani delle elezioni provinciali il presidente Gerardo Stefanelli ha commentato i risultati del voto di domenica 10 marzo in via Costa. Sono 12 i consiglieri eletti - tra cui una sola donna - e nello specifico 4 tra le fila, rispettivamente, di Fratelli d’Italia e Forza Italia, due nel Pd e uno nelle Civiche Pontine e nella lista Prima la Provincia di Latina.

Le elezioni hanno riguardato solo il Consiglio provinciale che rimane in carica per i prossimi due anni, e non la presidenza che rimane in mano a Gerardo Stefanelli. “I risultati delle elezioni provinciali confermano le previsioni fatte da gran parte degli attori politici territoriali, sia in termini di rappresentatività delle liste, che di appartenenza dei consiglieri eletti - ha commentato lo stesso Stefanelli -. Quello che emerge è ancora una volta un Consiglio politicamente variegato nella sua conformazione, che non si discosta di molto da quello uscente e che spero possa continuare, con la maggiore condivisione possibile, a lavorare per dare risposte alle comunità e ai nostri 33 Comuni. Mi dispiace ci sia solo una presenza femminile rispetto alle sei dell’ultimo consiglio; altro piccolo rammarico è che il Comune di Aprilia, seconda città della Provincia, non abbia un suo rappresentante, così come sarei stato felice di trovare una maggiore rappresentanza dell’area dei Lepini”.

“A tutti i Consiglieri eletti ho fatto già i miei auguri – ha aggiunto il presidente della Provincia -. Ho avuto il piacere di sentirli tutti telefonicamente, questa mattina, per congratularmi con loro e, soprattutto, per rinnovare lo spirito con cui vorrei iniziasse questo cammino congiunto, senza preclusioni di parte ma solo nell’interesse dei Comuni che siamo chiamati a rappresentare. Nei prossimi giorni procederò con l’indizione del primo Consiglio Provinciale, che sicuramente si terrà prima di Pasqua. Nelle settimane a seguire si rappresenteranno le volontà degli organi di Governo e le linee di indirizzo partitiche. Mi auguro anche - conclude Stefanelli - che ci sia una maggiore partecipazione alla quotidianità delle azioni della Provincia e ad un ruolo sempre più attivo che vada oltre le attività di programmazione: per questo non escludo l’attribuzione di deleghe specifiche ai Consiglieri per seguire con maggiore assiduità determinate materie e favorire un coinvolgimento più alto che possa assicurare anche l’efficacia delle nostre azioni. Sono convinto ci siano i presupposti per portare avanti gli obiettivi che ci siamo fissati nel 2022 e costruire insieme una Provincia sempre più coesa e rinnovata nei suoi intenti”.