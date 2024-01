Eventi per le festività natalizie, fondi per i comuni della provincia. Ecco chi li riceve

Ci sono anche molti comuni della provincia di Latina tra i destinatari di fondi dalla Regione Lazio per le manifestazioni e gli eventi durante le festività natalizie. Ad annunciarlo il vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero, che commenta soddisfatto la notizia.

“Con una determinazione pubblicata nella giornata di venerdì LazioCrea ha approvato la graduatoria finale dell'avviso pubblico dedicato ai comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente durante le festività natalizie. Per questo avviso la giunta Rocca ha deliberato di stanziare oltre due milioni di euro. Il contributo aveva come limite massimo 30mila euro per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, 20mila euro per i Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti e 10mila euro per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti”.

Soddisfazione è stata espressa da Tiero per l’erogazione dei contributi a favore di diversi centri della provincia di Latina tra cui Aprilia, Maenza, Castelforte, Itri, Sezze, Sermoneta, Formia, Ponza, Terracina, Roccasecca dei Volsci, Campodimele, Rocca Massima, Lenola e l’Ente regionale Parco dei Monti Aurunci che hanno ottenuto risorse importanti per le loro manifestazioni natalizie.