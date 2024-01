Dai fondi per il Giubileo il potenziamento degli ospedali della provincia pontina

Complessivamente 155 milioni di euro. A tanto ammontano le risorse per il potenziamento del Servizio sanitario regionale in vista del Giubileo 2025, quando Roma e la sua città metropolitana e le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti accoglieranno milioni di fedeli. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca, che include anche la convenzione tra la società “Giubileo 2025” e l’amministrazione regionale insieme con le Aziende sanitarie e i Policlinici, in qualità di soggetti proponente e attuatori.

La giunta regionale ha approvato una delibera che include la convenzione tra la società Giubile 2025, l’amministrazione regionale e le aziende sanitarie e i policlinici del Lazio. Saranno 34 in tutto il Lazio gli interventi previsti che riguarderanno in particolare i pronto soccorso, le sale operatorie e l'acquisto di nuove apparecchiature. In particolare oltre 3 milioni e 700mila euro saranno destinati all’adeguamento tecnologico e al potenziamento delle apparecchiature della terapia intensiva e sub intensiva e alla razionalizzazione dei percorsi chirurgici del pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina. L'adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature e la razionalizzazione dei percorsi chirurgici del pronto soccorso riguarderà anche l'ospedale Dono Svizzero di Formia (per un importo complessivo di poco meno di 2 milioni), il San Giovanni di Dio (647mila euro circa) e l'ospedale Fiorini di Terracina (1 milione e 700mila euro circa).

“Si tratta - commenta il presidente della Regione Francesco Rocca - di un ulteriore provvedimento volto a rafforzare gli ospedali della Capitale e delle province del Lazio – continua il presidente Rocca - Le risorse rientrano in una visione generale della nuova stagione della sanità avviata nei primi dieci mesi di governo, nel corso dei quali abbiamo sbloccato e messo a terra il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nazionale complementare, il Piano degli investimenti in edilizia sanitaria e il Programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle Aziende sanitarie e ospedaliere”.