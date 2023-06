Isola pedonale in centro a Latina, il Comune ci ripensa: resta per altri due mesi

L’Amministrazione ci ripensa sull’isola pedonale in centro e, rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi, posticipa la fine della sperimentazione che durerà ancora nei mesi di luglio e di agosto.

E’ quanto viene disposto con una ordinanza emanata nelle scorse ore attraverso cui viene di fatto prorogata la sperimentazione da sabato 1 luglio e fino al 31 agosto, mentre dal primo settembre si partirà con una nuova disciplina della viabilità in centro. Secondo quanto previsto dal documento, infatti, l’isola pedonale resterà nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali ci sarà la zona a traffico limitato; una disciplina, quest'ultima appunto, come si legge nell’ordinanza, che “in ragione delle necessarie revisioni degli atti/regolamenti, da porre in essere potrà essere operativa” dal primo settembre.

Per i due mesi clou dell’estate, quindi, rimane l’isola pedonale nel cuore della città diversamente da quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi l’assessore Antonio Cosentino il quale, dopo un incontro con i commercianti del centro, aveva annunciato il ripristino della ztl dal sabato 1 luglio.

L’isola pedonale, introdotta nell’estate del 2021 dall’allora Amministrazione guidata dal sindaco Coletta è stata prorogata più volte; l’ultima, “sulla base delle risultanze della raccolta dati effettuata e sulla preminenza del gradimento ottenuto dagli utenti”, disposta dal commissario prefettizio Carmine Valente alla fine del dicembre dello scorso anno.

Ora una nuova “proroga tecnica” decisa dal Comune. “Il provvedimento – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino e come riportato nel provvedimento - si è reso necessario in quanto l’area in questione risulta interessata da attività manutentive e integrative per ciò che attiene la gestione dei varchi elettronici di accesso”.

L’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco, in accordo con il sindaco Matilde Celentano e con i colleghi della giunta, ha già fornito all’ufficio competente l’indirizzo per procedere alla prossima conclusione della sperimentazione in essere, perfezionare l’analisi dei dati raccolti e finalizzarli, anche in virtù del nuovo Codice della strada, alla trasformazione dell’area in zona a traffico limitato nei giorni feriali e isola pedonale nei giorni festivi, a partire dal prossimo primo settembre.