Isola pedonale in centro: proroga della "sperimentazione" per altri sei mesi

E' stata pubblicata pochi giorni fa la delibera del commissario prefettizio Carmine Valente relativa alla proroga della pedonalizzazione sperimentale temporanea della ztl nel centro storico di Latina. La sperimentazione della completa pedonalizzazione del centro, partita nell'estate del 2021, doveva durare fino al mese di dicembre dello stesso anno ma sono poi intervenute due proroghe, una a giugno del 2022 e una nel mese di settembre. Prima ancora però era stata istituita una ztl in piazza del Popolo e nelle strade adiacenti.

Tra favorevoli e contrari, l'area pedonale è stata oggetto di un sondaggio curato dall'Urban center e i dati analizzati dal Mobility manager hanno evidenziato un gradimento da parte degli utenti. Come si evince dalla delibera comunale tuttavia, la pedonalizzazione resta ancora oggetto di analisi, indagini e rilevazioni ed è interessata da attività di manutenzione e integrazione per la gestione dei varchi elettronici di accesso. Con queste premesse, in attesa di una decisione definitiva e chiara da parte della politica, si rende necessario disporre una ulteriore proroga della misura e dell'ordinanza del luglio 2021.

Altri sei mesi di "sperimentazione" dunque, dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno prossimo. Le strade interessate, completamente interdette al traffico sono le seguenti: l’asse comprensivo di via Pio VI, a partire dall’ intersezione con via Carlo Cattaneo e via Eugenio di Savoia fino all’innesto su largo Caduti di Nassiriya; Piazza del Popolo ad esclusione del raccordo di Corso Matteotti e Corso della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto via Duca del Mare, l’asse di Corso della Repubblica da Piazza del Popolo all’intersezione con via Andrea Costa, via Armando Diaz da Piazza del Popolo all’intersezione con via Giosuè Carducci, via Umberto I° a partire da via Eugenio di Savoia sino all’innesto su Largo Gioacchino Rossini. Nell'area pedonale resta il divieto di circolazione e sosta per qualunque veicolo a motore, con la sola eccezione dei mezzi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del pronto intervento delle aziende dei servizi; veicoli adibiti al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie; taxi (per i soli quali è consentita la sosta in Piazza del Popolo lato ex Albergo Italia e uscita unicamente con itinerario stabilito su via Diaz); esigenze di carico e scarico di merci; veicoli autorizzati; residenti in possesso del relativo contrassegno e per la durata massima di 20 minuti.