Urbanistica, il mistero del cantiere dei palazzi Malvaso che riparte

Nel cantiere della Piave Costruzioni di Borgo Piave ripartono i lavori. A sollevare il caso sono i consiglieri comunali di Lbc Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton con una interrogazione a risposta orale immediata presentata all'attenzione della sindaca Matilde Celentano e del presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero dopo che all'esterno degli edifici della srl dell'ex consigliere comunale Vincenzo Malvaso è apparso un cartello di ripresa attività, dopo che le palazzine sono rimaste sotto sequestro per quasi sei anni nelle more dell'annullamento di alcuni Piani particolareggiati da parte del Comune e di una serie di inchieste penali. Tanto che il permesso a costruire alla società edile era stato annullato con una delibera del commissario straordinario del 24 maggio 2016, con relativa ordinanza di demolizione, così come è accaduto per altri edifici sul territorio del Comune di Latina.

“Da qualche giorno – spiega il capogruppo del movimento Dario Bellini – sulla recinzione del palazzo ‘Malvaso’ è comparso un generico cartello in cui si dichiara un avvio di ‘lavori di completamento e finitura dell’immobile’. A questo punto chiediamo all’amministrazione se risulta revocato l’annullamento del permesso a costruire e la relativa ordinanza di demolizione; se risulta ancora valido il permesso a costruire rilasciato in vigenza del Ppe annullato; in base a quale titolo abilitativo si stia procedendo al completamento dei lavori e quale sia la consistenza di questo completamento che viene genericamente indicato nella tabella di cantiere”.

L'area di Borgo Piave è stata sottoposta ben tre volte a sequestro nell'ambito delle inchieste della Procura che hanno ipotizzato i reati di abuso edilizio, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva compresa l'inchiesta 'Olimpia' che ha coinvolto numerosi amministratori e funzionari comunali e il cui processo penale si sta avviando verso la prescrizione. Processo per il quale proprio Vincenzo Malvaso è stato assolto in primo e secondo grado dai reati di associazione per delinquere, falso e abuso in atti di ufficio: prima nel processo con il rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Giorgia Castriota e poi in via definitva dalla terza sezione penale della Corte di appello di Roma.