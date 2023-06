Fratelli d'Italia celebra la posa della prima pietra della città di Latina

Fratelli d'Italia celebra la ricorrenza della posa della prima pietra della città di Latina. La cerimonia è in programma per venerdì 30 giugno alle 19, di fronte al monumento al Bonificatore di Piazza del Quadrato, primo insediamento della città fondata nel 1932.

La manifestazione è voluta dal coordinatore provinciale del partito, il senatore Nicola Calandrini: "Sono convinto che l’amore per la propria terra sia direttamente proporzionale al senso di comunità che si riesce a infondere nei cittadini - commenta Calandrini E non esiste comunità senza radici. Latina è una città che guarda al futuro, che vuole tornare a essere all’avanguardia e che sa essere al passo con i tempi. Allo stesso modo ha delle radici uniche al mondo: è la prima tra le città di Fondazione, una sfida vinta dell’uomo sulla natura; una città costruita grazie non solo al genio di ingegneri e architetti ma anche al sudore e al sacrificio, estremo in molte occasioni, di donne e uomini che hanno creduto fortemente che una vita, in questi luoghi, potesse essere possibile. Penso a chi ha lavorato materialmente alla costruzione ma anche a chi ha contribuito a debellare la malaria, a istruire gli abitanti del luogo e i coloni venuti dal nord est Italiano, a creare quella rete di servizi che ha trasformato in pochi mesi un non luogo in una comunità. Questa non è politica, questa è civiltà. Latina è la nostra patria, la nostra culla, il nostro rifugio ed è giusto celebrare la sua nascita e ricordare chi ha reso questo sogno realtà”.