"Latina per tutti": festa al Cambellotti per la rielezione del sindaco Coletta

Una festa per l'elezione, al secondo mandato, del sindaco Damiano Coletta. Dopo i festeggiamenti spontanei sotto il Comune una volta chiuse le operazioni di scrutinio che lunedì 18 ottobre hanno decretato la rielezione del sindaco uscente, ora ad organizzare un vero e proprio evento è il Comitato elettorale che ha sostenuto la campagna elettorale.

La festa "Latina per tutti" è in programma domani, domenica 24 ottobre, a partire dalle 18 nell'arena del Museo Cambellotti di Latina, con ingresso da via Pio VI.

L'invito è ovviamente esteso a tutti i cittadini che vogliano partecipare, ma per partecipare è necessario esibire il Green pass.