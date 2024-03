Commissione Lavori pubblici, l'opposizione denuncia: "Continua l’ostruzionismo della maggioranza"

Dura reazione dei gruppi consiliare di opposizione a Latina per i "modi arroganti e antidemocratici della maggioranza". Il caso è scoppiato venerdì nel corso della commissione Lavori Pubblici, una seduta caratterizzata da "interruzioni, proposte a malapena ascoltate e boicottate, toni inappropriati in sede istituzionale e nessuna possibilità di interlocuzioni costruttive". E' quanto segnalano i consiglieri di opposizione Loretta Isotton (Lbc), Maria Grazia Ciolfi (M5S) e Nazzareno Ranaldi (Per Latina 2032), membri della commissione che ieri ha fatto il punto sul progetto di ricostruzione e riapertura del ponte Mascarello, a Foce Verde.

"Alla proposta di installare a ridosso della foce del canale Acque Alte una barriera blocca-rifiuti utile a evitare il flusso continuo di plastiche verso il mare – spiegano i consiglieri di minoranza – abbiamo ricevuto la garanzia che sarebbe stata votata alla fine degli interventi. Questi presidi, previsti dal contratto di fiume, sono già attivi sui fiumi Tevere, Aniene e Garigliano e hanno prodotto risultati visibili nella riduzione delle plastiche in mare. Tuttavia, al momento della votazione, i componenti della maggioranza hanno abbandonato la commissione, salvo accusarci di immobilismo in quanto esponenti della precedente amministrazione".

"Memoria corta e superficialità nell’intervento del consigliere Valletta - denunciano ancora i tre componenti dell'opposizione - che dimentica il lavoro portato avanti nelle tre edizioni di 'Puliamo il mondo': la bonifica della baraccopoli sul canale Acque Medie, ignorata per trent’anni. Questo ennesimo episodio di intolleranza nei confronti delle forze di opposizione denota il modus operandi irrispettoso perpetrato da questa amministrazione. La massima espressione di tale atteggiamento si manifesta proprio nella conduzione del presidente Fausto Furlanetto, più preoccupato di imbavagliare l’opposizione che interessato ai contenuti delle istanze avanzate".