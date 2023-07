Al Karama, l'annuncio a un anno dall'incendio: rientro a settembre nel nuovo villaggio

Un anno fa il devastante incendio nel campo di Al Karama, che ha reso inagibili le strutture in cui vivevano decine di famiglie. Da allora il campo è stato evacuato e tutti gli ospiti sono collocati all'ex Rossi Sud, in tutt'altra zona della città. Ma ora finalmente qualcosa si muove e l'orizzonte del trasferimento sembra più vicino.

“L’anniversario del 2 luglio non ci lascia indifferenti – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Michele Nasso - La realizzazione di una nuova struttura, che sarà chiamata Villaggio di accoglienza, sarà ultimata a breve. Il trasferimento delle persone che attualmente vivono ancora all’ex Rossi Sud è previsto per il mese di settembre. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione provinciale, in particolare il presidente Gerardo Stefanelli, per aver dato la disponibilità immediata dell’immobile dell’ex Rossi Sud e risolvere una grande emergenza abitativa e sociale che ha toccato decine di nuclei familiari con un gran numero di bambini”.

Dopo gli annunci del commissario prefettizio Carmine Valente e la decisione dei mesi scorsi di trasformare il campo rom in un centro di autonomia abitativa non monoetnico, la nuova amministrazione ha verificato lo stato dell'arte dei lavoro in corso per la realizzazione del nuovo villaggio che sorgerà in via Monfalcone, sul terreno di proprietà regionale, accanto al campo che erano andato a fuoco. “Le opere murarie saranno completate entro la metà di luglio – ha specificato l’assessore Nasso - e i moduli abitativi, già ordinati, saranno installati e assegnati a ciascuna famiglia. Stiamo lavorando anche all’ipotesi di installare un sistema di videosorveglianza a protezione del Villaggio e degli inquilini che lì alloggeranno fino al raggiungimento di una autonomia abitativa”.

In base all’ultimo censimento, datato 29 giugno 2023, attualmente vivono all’ex Rossi Sud 19 famiglie, per un totale di 37 adulti e 24 minori. Inizialmente, le persone evacuate dal campo di Al Karama erano invece 98, molte delle quali nel corso di quest’anno trascorso si sono allontanate spontaneamente per raggiugere i loro Paesi di origine. “I servizi sociali del Comune di Latina – continua l’assessore – hanno assistito le famiglie ospitate all’ex Rossi Sud in tutti i modi possibili. Adulti e bambini hanno ricevuto regolarmente i pasti a pranzo e a cena. Collocati in un unico ambiente molto ampio, si è cercato di creare spazi e sistemi idonei a garantire la privacy di ogni singola famiglia, evitando situazioni di promiscuità in danno soprattutto di donne e bambini”.

Il ritorno in via Monfalcone, nei nuovi moduli abitativi, sarà accompagnato da un percorso che era già stato definito nell’ambito di un accordo sottoscritto tra il Comune di Latina e l’associazione 21 Luglio, firmato dal commissario Valente. “L’obiettivo – ha precisato Nasso - è quello di risolvere il bisogno abitativo e contemporaneamente attivare un processo finalizzato a restituire autonomia, lavorativa ed economica, a queste persone. Ecco perché i nuovi moduli per le 19 famiglie non saranno una soluzione definitiva”. Grazie alla collaborazione con l’associazione 21 Luglio, il Comune si è dotato di un regolamento specifico per la gestione del Villaggio di accoglienza e dei percorsi di inclusione da seguire. Regole chiare che, il personale dei servizi sociali ha già comunicato alle 19 famiglie, attraverso incontri ripetuti. “Il contributo dell’associazione 21 Luglio è stato fondamentale, non soltanto nella stesura del regolamento, ma anche della promozione del progetto presso la comunità insediatasi per cause di forza maggiore all’ex Rossi Sud”, ha concluso l’assessore Nasso che proprio ieri ha incontrato i referenti dell'associazione.