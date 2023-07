Patrocinio negato al Lazio Pride, dal M5S critiche alla sindaca Celentano: “Atto grave”

Non si placa la polemica dopo la decisione della sindaca di Latina Matilde Celenteno di non concedere il patrocinio al Lazio Pride in programma nel capoluogo pontino l'8 luglio. E mentre la macchina organizzativa è in pieno fermento, e nella giornata di ieri sono stati resi noti i primi nomi degli ospiti, il dietrofront della prima cittadina, dopo una iniziale apertura, fa ancora discutere, soprattutto i partiti di opposizione.

Critiche sono arrivate oggi dal Movimento 5 Stelle per voce della capogruppo in Consiglio comunale a Latina Maria Grazia Ciolfi e del consigliere regionale Adriano Zuccalà

“La storia si ripete – dichiara Zuccalà – così come già fatto dal presidente della Regione Lazio Rocca in occasione del Pride di Roma, la destra nega il patrocinio alla manifestazione di Latina a seguito di una nota dell’Associazione Pro Vita. È un atto grave e irresponsabile, che equivale a non riconoscere i diritti della comunità LGBT+ e a non sostenere le rivendicazioni di migliaia di cittadini e cittadine che saranno in piazza sabato prossimo. La sindaca ci ripensi: le istituzioni hanno il dovere di promuovere la cultura dei diritti e di contrastare ogni tipo di discriminazione”.

“Oggi – spiega la capogruppo Ciolfi – in Consiglio comunale denunceremo quanto accaduto e voteremo una mozione presentata dal PD che impegna l’amministrazione a concedere formalmente il patrocinio al Lazio Pride. Le istituzioni devono garantire la piena tutela dei diritti di tutte le persone, senza alcun tipo di discriminazione. Il Movimento 5 Stelle è accanto alla comunità LGBT+ del territorio e sarà in piazza sabato a sfilare insieme alla cittadinanza”.