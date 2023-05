Matilde Celentano al lavoro per la nuova giunta: “Ancora nessun nome. Ci saranno assessori tecnici”

Competenza: questa la parole d’ordine per Matilde Celentano per formare la nuova giunta. Ne ha parlato la stessa sindaca nel corso dell’incontro con la stampa che c’è stato in Comune dopo la sua elezione.

Ed è questo il tema caldo in queste ore. Ma è ancora presto, nomi, infatti, non ce ne sono, come spiega Celentano che ammette che la formazione della nuova squadra di governo è ancora un cantiere aperto. Ma con alcuni punti fermi: la competenza, appunto, e la nomina di tecnici per alcuni Assessorati strategici.

“Ci stiamo lavorando già in questi giorni ma non ci sono nomi. Stiamo valutando le varie dinamiche e i vari bilanciamenti dei partiti. Ci saranno sicuramente dei tecnici soprattutto per gli Assessorati più importanti e nevralgici. Per altri prevarranno anche le dinamiche di partito in base alle percentuali ottenute alle elezioni" spiega ancora la sindaca che però ribadisce: “Ma il comune denominatore di tutto è la competenza”.

E per quanto riguarda i nomi sarà sua l’ultima parola. “Devo avere una rosa di più nomi, ma poi la nomina la farò io” conclude.

Intanto per il pomeriggio di oggi, 17 maggio, in Comune è prevista la proclamazione della nuova sindaca.